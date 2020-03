Depuratore Garda, ministro Costa precisa posizione sul Chiese

(red.) Nelle settimane precedenti a mercoledì 4 marzo si era svolto un importante incontro con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa a Roma per affrontare la questione della depurazione sulla sponda bresciana del lago di Garda. E in quella situazione proprio il ministro aveva messo in discussione il progetto di Acque Bresciane per due impianti da posizionare a Gavardo e Montichiari e scaricando nel fiume Chiese. Nei giorni successivi, dopo un primo incontro di un tavolo tecnico lanciato dal rappresentante del Governo, sembrava fosse emersa una posizione con la quale Costa rinnegava le istanze dei contrari al progetto.

Ma loro stessi hanno recepito alcune precisazioni giunte dal ministro dopo un primo summit il 27 febbraio. In una nota si fa riferimento al fatto che Costa si sarebbe detto d’accordo sulle “richieste di chi in questi anni si è opposto ai diversi, folli progetti che si sono succeduti: da Visano a Muscoline, Gavardo e Montichiari”.

Dalla nota emerge anche che il ministro avrebbe messo al primo posto le valutazioni ambientali per la tutela del territorio e dando di fatto ragione agli impianti di Gavardo e Montichiari. Costa parla anche di voler approfondire gli aspetti ambientali e che quindi, al momento, il progetto del doppio depuratore è fermo. In ogni caso, si esprime la volontà di agire subito per evitare sanzioni europee e si chiede che il tavolo tecnico venga convocato subito dopo il periodo di emergenza sanitaria collegata al Coronavirus.