Montichiari, Tar dice no a Systema su ampliare discariche

(red.) E’ una notizia positiva per gli ambientalisti, meno per il privato proponente. Nelle ultime ore è stata depositata una sentenza del Tar di Milano in cui respinge un ricorso e dichiara inammissibile un altro presentati dalla società Systema Ambiente di Montichiari, nella bassa bresciana. Il privato, già titolare della discarica Valseco in cui smaltire rifiuti speciali pericolosi e non nella frazione di Vighizzolo, si era scagliato contro il fattore di pressione ambientale imposto dalla Regione Lombardia per non concedere più nuove discariche o ampliamenti in zone già stressate.

Nel 2014 Systema aveva presentato un ricorso contro il fattore e non è stato nemmeno accolto. Nel 2016, invece, la stessa società aveva illustrato alla Provincia di Brescia la richiesta di allargare le proprie cave, ma si è era imbattuta contro il diniego da parte del Broletto.

Per questo motivo l’impresa si era rivolta al Tar nel 2017 e con la Provincia, la Regione Lombardia e il Comune di Montichiari che si erano costituiti in giudizio. Alla fine il tribunale amministrativo ha riconosciuto che la richiesta del ricorrente avrebbe danneggiato ulteriormente il territorio già martoriato di discariche e quindi ha respinto il ricorso. Per la gioia degli ambientalisti.