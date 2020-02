Misure antismog, 43 multati dalla Locale a Brescia

(red.) Le limitazioni del traffico a causa dell’inquinamento da polveri sottili e adottate tra martedì 4 e mercoledì 5 febbraio sono ormai (almeno per ora) un ricordo a Brescia. Ma intanto è anche emerso come in media più di un bresciano su dieci non abbia rispettato le misure di primo livello.

Tra martedì e mercoledì gli agenti della Polizia Locale di Brescia in servizio hanno controllato in tutto 350 veicoli proprio per verificare chi non fosse in regola e hanno sorpreso 43 mezzi che non sarebbero potuti circolare.

Di conseguenza, per questi automobilisti è scattata la sanzione. Tuttavia, gli stessi agenti hanno anche verificato come ci fossero numerose deroghe, tra cui mezzi inquinanti ma dotati di autorizzazione per poter circolare sulle strade.