Montichiari, nuovo scempio nel Chiese. Ora diventa giallo

(red.) Prima i reflui per un malfunzionamento del depuratore di A2a e in passato una serie di sversamenti industriali. Il fiume Chiese, all’altezza di Montichiari, nella bassa bresciana, continua a restare nel mirino di episodi di inquinamento ambientale o di situazioni in cui il corso d’acqua assume sempre un colore diverso.

L’ultimo caso in ordine di tempo è emerso nei giorni precedenti a mercoledì 5 febbraio quando il fiume nei pressi del ponte di Borgosotto ha assunto una colorazione gialla. A lanciare la segnalazione, come spesso accade, sono stati alcuni passanti che transitavano lungo una strada sterrata. In passato spesso erano le guardie ecologiche volontarie a muoversi sul posto, ma la riorganizzazione in corso ha cambiato i tipi di interventi.