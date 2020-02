Aria inquinata, a Brescia scattano le misure di primo livello

(red.) Per la prima volta in questo 2020 a Brescia e nei paesi che fanno parte dell’accordo di bacino sulla qualità dell’aria scattano le misure di primo livello e quindi le prime limitazioni al transito dei veicoli e al riscaldamento. Infatti, dallo scorso 30 gennaio fino a domenica 2 febbraio, quindi per quattro giorni consecutivi, i livelli di polveri sottili registrati dalle tre centraline Arpa di Rezzato, Brescia e Sarezzo sono stati superiori al limite di 50 microgrammi per metro cubo e quindi da oggi, martedì 4 febbraio, scattano le limitazioni. “Visto l’andamento delle concentrazioni di pm10 nell’aria, come stabilito da Regione Lombardia, a partire da martedì 4 febbraio sul territorio comunale entreranno in vigore i provvedimenti di primo livello.

Le misure – si legge in una nota del Comune di Brescia – prevedono in particolare le limitazioni all’utilizzo delle autovetture private di classe emissiva fino a euro 4 diesel compreso, in ambito urbano dalle 8,30 alle 18,30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva fino a euro 3 diesel compreso, dalle 8,30 alle 12,30. Sono mantenute le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali e sono fatte salve le disposizioni comunali relative alle zone a traffico limitato e alle modalità di carico e scarico delle merci. Le limitazioni si applicano su tutto il territorio urbano escluse: autostrade, strade di interesse regionale R1 (Tangenziale Sud), Tangenziale Ovest, via Oberdan nel tratto tra Tangenziale Montelungo e la Tangenziale Ovest, Tangenziale Montelungo, tratti di collegamento tra le autostrade e la Tangenziale Sud e gli svincoli delle stesse e i tratti di collegamento ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici o delle stazioni metropolitane (piazzale antistante l’ortomercato per i veicoli provenienti dalla tangenziale Sud attraverso via Orzinuovi; parcheggi della stazione metropolitana di via Chiappa per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Serenissima; parcheggi posti a est dell’area spettacoli viaggianti di via Borgosatollo nonché ai parcheggi della stazione metropolitana Poliambulanza per i veicoli provenienti dalla Tangenziale Sud attraverso via Dario Morelli; parcheggi della stazione metropolitana Prealpino per i veicoli provenienti dalla Valtrompia).

Con una delibera regionale dello scorso 31 luglio, sono estese a tutto l’anno le limitazioni alla circolazione per i veicoli euro 3 diesel e ha preso avvio il progetto “MoVe-In” che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli tramite l’installazione a bordo di un dispositivo in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale, al fine di introdurre nuove modalità di controllo per limitare le effettive emissioni prodotte dai veicoli stessi. Per tutti i veicoli è vietato sostare con il motore acceso. È anche previsto il divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti fino alla classe 3 stelle. Divieto assoluto per qualsiasi tipologia di combustioni all’aperto (falò rituali, barbecue, fuochi d’artificio, scopo intrattenimento) anche relativamente alle deroghe consentite per piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco e per lo spandimento dei liquami zootecnici.

È introdotto anche il limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali. La disapplicazione di questi divieti avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo – tutti i giorni – sui dati di Arpa Lombardia si realizza una delle due seguenti condizioni: la concentrazione del giorno precedente il giorno di controllo è misurata al di sotto del valore limite di 50 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria prevedono per il giorno in corso e il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti. Si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di 50 microgrammi per metro cubo nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo. Al verificarsi di una delle due condizioni le misure adottate di primo o di secondo livello sono sospese a partire dal giorno successivo a quello di controllo”. Nel frattempo è stato anche deciso che domenica 8 marzo, in occasione della Brescia Art Marathon, in città sarà una giornata ecologica con il divieto di transito a ogni tipo di veicolo e il biglietto unico sui mezzi pubblici.