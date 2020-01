Alto Garda, foto-trappole di Hidden Garda riprendono una lince

(red.) Un esemplare di lince, lo stesso che era stato scoperto in Trentino, avvistato anche sull’Alto lago di Garda bresciano. Si tratta della lince B132 immortalata in un filmato ripreso dalle foto-trappole posizionate da Diego Ebranati e Andrea Savoldi del gruppo Hidden Garda. L’animale in questione è di tipo territoriale e resta sempre tra il Trentino e l’alto Garda bresciano cacciando di notte e nutrendosi ogni paio di giorni.

Hidden Garda è un sodalizio nato proprio per scoprire le montagne gardesane e la fauna che si può trovare sul posto. Nel corso del primo anno di attività, come emerge dal loro profilo, hanno effettuato numerosi posizionamenti delle foto-trappole e raccogliendo oltre 10 ore di riprese dei selvatici nel loro habitat.

Insieme a Ersaf e alla Polizia Provinciale, i video raccolti hanno contribuito al monitoraggio faunistico dell’area. Per esempio, le stesse foto-trappole lo scorso luglio avevano ripreso un orso sull’alto Garda.