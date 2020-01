Montichiari, guasto al depuratore: liquami finiscono nel Chiese

(red.) Nella giornata di ieri, venerdì 17 gennaio, non è passato inosservato a chi si trovava sul posto il colore e l’odore di uno scarico dal depuratore di Montichiari verso il fiume Chiese, nella bassa bresciana. Da A2a, gestore del ciclo idrico, fanno sapere che si è trattato di un guasto al meccanismo automatico che controlla il depuratore.

E fino al momento in cui il problema è stato risolto, nel pomeriggio, il meccanismo è stato gestito in modo manuale e quindi parte dello scarico, ma trattato in precedenza come dicono da A2a, potrebbe essere finito nel corso d’acqua.

Non è la prima volta che accadono questi episodi all’altezza del depuratore monteclarense, tanto che nei mesi precedenti le piogge o altri guasti che avevano portato alla manutenzione avevano indotto a fenomeni simili.