Inquinamento, migliora l’aria in Lombardia (anche a Brescia)

(red.) Negli ultimi dieci anni la qualità dell’aria in Lombardia e anche nel bresciano è migliorata. La conferma arriva dal rapporto dell’Arpa segnalando come il 2019 si sia chiuso decisamente meglio rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, l’emergenza resta alta visto che la pianura padana viene ancora ritenuta l’area peggiore in Italia e in Europa. L’aria migliorata nel bresciano riguarda soprattutto le polveri sottili da pm 10, tanto che si sono ampiamente ridotte le giornate di superamento del livello di polveri (il limite è di 50 microgrammi per metro cubo).

Le centraline bresciane del Broletto, Villaggio Sereno e Sarezzo piazzate dall’Arpa hanno indicato il 2019 con poco più di 35 giorni di supero rispetto agli oltre 80 di inizio decennio. E un dato da non sottovalutare è anche la riduzione della concentrazione delle polveri sottili nel capoluogo. Tutto è certamente merito delle misure adottate da tempo nel bacino padano e per il contrasto allo smog, anche se c’è molto da lavorare.

Infatti, da oggi, venerdì 3 gennaio, saranno applicate le misure temporanee di primo livello con limitazioni al riscaldamento domestico e al traffico nelle province di Milano, Monza Brianza, Cremona, Pavia, Bergamo e Como, ma non a Brescia. Le cause principali dell’inquinamento nel bresciano restano proprio il riscaldamento, le attività industriali, insieme al traffico e ai processi agricoli.