Caffaro, si attende esito Arpa. 500 mila euro da Regione

(red.) La situazione della Caffaro di Brescia, a livello di bonifica, è stata trattata ieri, martedì 17 dicembre, tra il Ministero dell’Ambiente a Roma e il Pirellone, sede della Regione Lombardia. Nella Capitale si è svolta una conferenza dei servizi in vista del progetto operativo di bonifica che dovrebbe essere pronto entro il 28 febbraio. All’incontro era presente anche il commissario straordinario Roberto Moreni che ha ricevuto i via libera generali e ora si attende solo il verbale dell’Arpa.

L’appuntamento sarà per il prossimo gennaio quando si affronterà un’altra conferenza in cui definire tutte le procedure del caso sul risanamento del sito industriale. In lizza c’è anche lo smaltimento delle macerie dopo l’abbattimento dei macchinari ormai obsoleti e che potrebbe far salire l’importo a circa 80-82 milioni di euro. Subito dopo quella conferenza, Aecom che si è aggiudicata il bando lavorerà con Arpa per individuare le zone di intervento.

Questo prevede anche di indagare il sottosuolo per capire a che livello è arrivato l’inquinamento da pcb, mercurio e altri metalli. A Milano, invece, in sede di approvazione del bilancio di previsione sul 2020, è stato approvato un emendamento del consigliere regionale Ferdinando Alberti (M5S) per un importo da 500 mila euro da destinare ai terreni agricoli inquinati dal sito Caffaro. Una somma impegnata dall’assessorato all’Agricoltura guidato da Fabio Rolfi.