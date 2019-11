Sirmione, abbandonate sulla spiaggia una decina di anatre

(red.) Il ritrovamento è di quelli che fanno notizia, soprattutto perché in questo caso l’abbandono è piuttosto originale. Accade alla spiaggia della Brema di Sirmione, sulla sponda bresciana del lago di Garda, dove sono state trovate una dozzina di anatre mute di cui qualche allevatore si è voluto disfare. Erano all’interno di alcuni scatoloni e, come scrive Bresciaoggi dandone notizia, essendo cresciute in cattività hanno cercato di trovare una sistemazione di fortuna tra i nidi dei cigni lungo i canneti.

Qualcuno ha segnalato quel particolare avvistamento e allertato la Guardia nazionale ambientale insieme alla Polizia Locale. Non è chiaro per quale motivo un allevatore abbia voluto abbandonare queste specie che sono tipiche da pascolo. Di certo non sono in grado da sole di procurarsi da mangiare e nemmeno di stare all’aperto.