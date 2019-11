Lonato, cattivi odori. Colpa di uno scarico nelle fogne

(red.) Mercoledì sera 20 novembre in via del Pesco a Lonato del Garda, nel bresciano, diversi residenti hanno accusato mal di testa, disturbi agli occhi e malesseri vari per una serie di miasmi. E si è scoperto che qualcuno aveva scaricato del gasolio nelle fognature. Uno sversamento che ha prodotto pessimi odori e indotto ad allertare i vigili del fuoco.

Qualcuno, infatti, aveva gettato del carburante nelle tubazioni e al contatto con gli scarichi ha provocato quell’inquinamento olfattivo. Tanto che alcuni residenti hanno segnalato di aver avvertito degli odori persino dal water delle loro abitazioni. Il Comune con le autorità sanitarie si sono attivati per risalire al responsabile di quello scarico illecito.