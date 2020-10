San Gervasio, potenziato l’impianto di depurazione delle acque

(red) L’intervento di potenziamento del depuratore di San Gervasio Bresciano, situato in via Parco della Rimembranza, è ormai prossimo alla conclusione da parte di A2A Ciclo Idrico e consentirà di migliorare l’efficienza, la capacità complessiva e soprattutto di superare la procedura di infrazione aperta dall’Unione europea nel 2017.

In origine l’impianto aveva una potenzialità pari a 1500 “abitanti equivalenti” (AE) e risultava ormai insufficiente a garantire la depurazione del carico generato dai cittadini, pari a circa il doppio di AE. A2A Ciclo Idrico ha realizzato un intervento di potenziamento provvisorio attraverso l’affiancamento di una linea di depurazione modulare con tecnologia MBR.

L’impianto modulare, di tipo trasportabile, ha una potenzialità di 1200 AE ed è quindi in grado di colmare l’attuale insufficienza, consentendo da un lato di garantire il rispetto dei limiti di scarico e dall’altro per l’appunto di superare la procedura di infrazione europea n. 2181 emessa nel 2017. La caratteristica di trasportabilità permetterà anche di reimpiegarlo.

La tecnologia MBR adottata, processo innovativo e flessibile, è stata scelta per le prestazioni elevate e garantirà una qualità dell’acqua depurata superiore ai tradizionali sistemi di depurazione; questo particolare tipo di impianto utilizza un sistema di filtrazione spinta su membrana, con porosità pari a 45 nanometri (0.045 mm), che consente una separazione estremamente efficiente dell’inquinante dall’acqua pulita.

L’impianto, installato in parallelo a quello esistente, è in grado di trattare una portata media pari a 12,5 mc/h e una portata di punta pari a 16 mc/h, è composto da un sistema di alimentazione dedicato e da un comparto depurativo costituito da grigliatura fine, dissabbiatura/disoleatura, comparto biologico di ossidazione, comparto ultrafiltrazione, oltre ai corredi tecnici.

La modularità dell’impianto, interamente costruito in acciaio inossidabile, e la sua trasportabilità, ne consentiranno il riutilizzo su altre realtà territoriali quando verrà costruito l’impianto definitivo previsto nel Piano degli interventi dell’Autorità d’Ambito (ATO) per il Comune di San Gervasio Bresciano.

L’investimento sostenuto dal gestore A2A Ciclo Idrico è stato di circa 310.000 €; i lavori di completamento saranno ultimati entro la fine di ottobre e durante il mese di novembre saranno condotte le operazioni di avviamento e messa a punto funzionale dell’impianto.