(red.) Fridays For Future, dalla Lombardia, lancia un appello verso la mobilitazione mondiale per il clima del 29 Novembre: “Non chiamatelo maltempo, è emergenza climatica! In questi giorni stiamo vedendo l’Italia da Nord a Sud in ginocchio, difronte a criticità ambientali e dissesti idrogeologici che sono anche il prodotto dei cambiamenti climatici. Noi riteniamo che anche la nostra Regione abbia la responsabilità, per tutti i cittadini e le cittadine ma soprattutto per le generazione future, di farsi promotrice della transizione ecologica”.

Proprio per questo il movimento, lunedì scorso, ha protocollato in Regione una proposta di Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale e domani – venerdì 22 novembre, dalle 17:00 – i militanti saranno in presidio proprio a Palazzo Lombardia.

“Riteniamo che sia fondamentale che chi governa, in primis chi siede in Consiglio Regionale, dalla maggioranza all’opposizione, metta in campo azioni concrete per garantire il futuro a tutti e tutte.

Prima di tutto chiediamo che si contrasti realmente l’emergenza climatica e ambientale e che i costi della transizione ecologica non gravino sulle spalle dei più deboli. Al contrario il costo deve essere sostenuto da chi ha causato maggiormente i danni ambientali. Le istituzioni si devono impegnare a riconoscere, attraverso tavoli di lavoro e percorsi di democrazia partecipata, i diversi avanzamenti concreti fatti. Chiediamo inoltre maggior trasparenza per valutare l’effettività e l’efficacia delle proposte avanzate.

Nella qui allegata Dichiarazione di Emergenza Climatica e Ambientale infatti rivendichiamo, al posto di nuovo cemento e di nuove autostrade, un sistema di trasporti ecologico, efficiente e gratuito. Esigiamo lo stop al consumo indiscriminato del suolo, investimenti sulla ricerca scientifica, fondi per il diritto allo studio delle nuove generazioni, una reale tutela della biodiversità, e non solo”.

Foto 2 di 2



Fridays For Future Lombardia, rappresentata da:

Fridays For Future Bergamo,

Fridays For Future Brescia

Fridays For Future Busto Arsizio

Fridays For Future Carate Brianza,

Fridays For Future Como,

Fridays For Future Crema,

Fridays For Future Cremona,

Fridays For Future Lecco,

Fridays For Future Lodi

Fridays For Future Mantova,

Fridays For Future Milano,

Fridays For Future Monza,

Fridays For Future Pavia

Fridays For Future Saronno,

Fridays For Future Valtellina

Fridays For Future Varese,

Fridays For Future Vigevano,

Fridays For Future Vimercate