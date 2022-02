Enci, “con le nostre unità cinofile preveniamo la peste suina africana”

(red.) In questi giorni, grazie al coordinamento del Servizio di Vigilanza Faunistica della Provincia di Alessandria e al patrocinio di ISPRA, LEGAMBIENTE, SIEF (Società Italiana di Ecopatologia della Fauna) ed Università Federico II di Napoli, due unità cinofile ENCI sono intervenute per prevenire e controllare la diffusione della Peste Suina Africana (PSA).

“Nell’area infetta”, si legge in una nota Enci, “il numero e la tempistica delle carcasse di cinghiale rilevate è l’unico strumento disponibile per seguire tutto il processo di diffusione. La PSA non è trasmissibile agli esseri umani, ma ha un potenziale di diffusione enorme: un’eventuale epidemia di PSA sul territorio italiano potrebbe ripercuotersi pesantemente sia sul comparto produttivo suinicolo che sulle attività antropiche. Alcune Regioni in questi giorni hanno chiesto la collaborazione di ENCI per la formazione di operatori con cani da detection, addestrati al rilevamento delle carcasse di cinghiale”.