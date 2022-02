Rolfi al Tavolo del latte: “Nello scostamento di bilancio dovrà essere sostenuta la filiera”

(red.) L’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi ha presieduto oggi a Palazzo Lombardia il tavolo regionale dedicato alla filiera del latte, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle associazioni agricole di categoria, del mondo della trasformazione, della cooperazione e della grande distribuzione.

“Nello scostamento di bilancio dovrà essere sostenuta la filiera del latte – ha detto Rolfi, al termine dell’incontro – che oggi si trova in grande difficoltà”.

“La Regione Lombardia – ha aggiunto – si farà parte attiva di un documento di proposte tra cui la liberalizzazione del digestato come fertilizzante, come chiesto dalle parti agricole, la sburocratizzazione del sistema per gli oneri a carico dei trasformatori e un intervento sull’Iva nel breve periodo per sostenere con risorse fresche la filiera in un periodo di aumento dei costi energetici. Servono interventi concreti, efficaci e strutturali”.

“Va rivisto, inoltre, il sistema di contrattazione del latte per renderlo più moderno; occorre includere – ha precisato l’assessore – tutti gli elementi di valore nella determinazione del prezzo e spalmare meglio i ricavi lungo la filiera. Lo scorso novembre è stato siglato un accordo nazionale su un prezzo di emergenza per il latte pari a 41 centesimi al litro, oggi certamente superato ma che va, almeno, rispettato”. “Ho invitato le parti agricole a segnalare chi non rispetta il prezzo minimo – ha concluso Rolfi – affinché si possano attivare i controlli in ambito di pratiche sleali”.