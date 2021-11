Rolfi sulle quote latte: ridare alle aziende l’accesso alla Pac

“La Commissione politiche agricole della Conferenza Stato-Regioni ha approvato la richiesta al governo avanzata dalla Lombardia, unitamente a Friuli, Veneto e Piemonte, di attivarsi per una sospensione di tutte le varie annate di splafonamento delle quote latte e di istituire un tavolo tecnico delle Regioni per trovare una soluzione definitiva a una vicenda che ha ormai contorni grotteschi”, ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.

“Rischiamo – ha aggiunto l’assessore – di vedere distrutte migliaia di aziende che nei decenni sono state protagoniste di un ricambio generazionale significativo. I figli non possono pagare per vicende che riguardano i padri. Alla vigilia di una nuova politica agricola comunitaria è ora di riammettere queste aziende, importanti e produttive, nel computo di quelle che possono accedere alla Politica agricola comunitaria (Pac), sospendendo la compensazione e trovando una soluzione politica a una vicenda che come stabiliscono le sentenze europee è da superare. Chiediamo al ministro Patuanelli di sostenere la richiesta delle Regioni”.