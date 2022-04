Roè Volciano, incidente “chimico” alla Metalfer: si alza nube

Roè Volciano. C’è apprensione a Roè Volciano (Brescia) per un incidente avvenuto nel pomeriggio di giovedì alla Metalfer di via Frua.

Il carico di un camion proveniente dalla Bulgaria che trasportava circa 1.500 litri di fosfato di zinco è entrato erroneamente a contato con un’altra sostanza chimica, l’acido solforico, scatenando una reazione chimica di tipo esotermico che ha generato una grossa nube, visibile anche a grande distanza.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Arpa per i rilievi e gli accertamenti. In via precauzionale l’amministrazione comunale ha invitato i cittadini che risiedono nelle vicinanze della ditta a tenere chiuse le finestre e il sindaco Mario Apollonio ha emanato un’ordinanza per vietare il transito nelle vicinanze della Metalfer e l’accesso ad alcuni luoghi, finchè non sarà stabilita la pericolosità o meno delle esalazioni.

L’Arpa è intervenuta cercando di convogliare le sostanze facendole “precipitare” così da bloccare la fuoriuscita del fumo che, data la quantità di sostanze entrate a contatto, potrebbe continuare a fuoriuscire per diverso tempo.