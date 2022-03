Allerta rossa per rischio incendi boschivi nel Bresciano

(red.) Passa ad elevata criticità l’allerta meteo della Protezione Civile della Regione Lombardia, per il rischio di incendi boschivi nelle alture del Bresciano. Numerosi sono stati infatti i roghi divampati in Valtrompia, in Vallecamonica e anche a Brescia, sulla Maddalena e a Botticino.

Il passaggio al codice rosso è su tutte le zone prealpine.

La situazione meteorologica caratterizzata da assenza di precipitazioni, da aria secca a tutte le quote e da un rialzo delle temperature favorirà ulteriormente l’aumento delle condizioni favorevoli allo sviluppo e alla propagazione di incendi boschivi, in particolare sui settori prealpini della Regione. Per questi motivi e per l’elevato numero di incendi che sta interessando il territorio regionale in questi giorni, si sottolinea il passaggio a codice rosso.

Saranno quindi possibili incendi con intensità del fuoco elevata ed una propagazione veloce (specie nelle zone con codice colore di allerta arancione e rossa). I codici di allerta per i settori in quota sono riferiti ai territori non coperti da neve, mentre sulla Pianura si limitano alle aree boscate.

Ai sistemi locali di protezione civile è quindi richiesto di “di attivare o mantenere una fase operativa minima di attenzione o preallarme, cioè di predisporre il sistema locale alla pronta attivazione di azioni di monitoraggio e contrasto, congruenti a quanto previsto nella pianificazione di emergenza comunale, per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi”.

Appello anche alla popolazione “per scongiurare il pericolo di innesco e propagazione degli incendi boschivi, adottando comportamenti sempre corretti, informandosi costantemente sulle previsioni di rischio Incendi Boschivi utilizzando l’app AllertaLOM e avvisandole Autorità competenti in caso di necessità e/o avvistamento di incendi boschivi”.