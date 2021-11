San Gervasio, aviaria: scattano gli abbattimenti preventivi

(red.) Disposti da Ats Brescia gli abbattimenti preventivi di esemplari avicoli negli allevamenti adiacenti a quello di Casazze di San Gervasio dove è stato riscontrato un focolaio di influenza aviaria.

Una misura preventiva disposta affinchè il focolaio possa essere circoscritto all’allevamento individuato. Sarebbero diverse le aziende agricole interessate dal provvedimento e in cui verranno abbattuti solamente gli esemplari che non hanno ancora raggiunto il peso e che non hanno completato il ciclo di crescita e non sono destinati al circolo della macellazione.

Gli altri esemplari, sottoposti ad analisi ed accertate le sane condizioni di salute, sono stati trasferiti per essere sottoposti a macellazione.

Le aziende interessate dal provvedimento di abbattimento verranno (con tempi ancora da definire) indennizzate.