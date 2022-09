Gambero Rosso, guida ai vini: al top i rosé della Valtenesi e le bollicine del Franciacorta

Brescia. La Lombardia va in rosa. Gli assaggi di quest’anno rimarcano un primato nazionale, tanto sul versante dei vini fermi che degli spumanti. Si tratta di vini rosati che giocano la carta della finezza, con trame sussurrate, ariose e sfaccettate: ben sette i Tre Bicchieri in rosa.

La Lombardia sta vivendo un momento di grande fermento, basta vedere il dato dei nuovi Tre Bicchieri che qui è molto più alto che altrove.

Sono sei i nuovi ingressi per la prima volta, tra cui diverse etichette bresciane. Tra i Valtènesi, la cantina Avanzi, con il RGC Valtènesi Chiaretto Antitesi ’21, in Franciacorta la cantina Mirabella, con il Franciacorta Dosaggio Zero Døm Riserva ’15; mentre per la prima volta centra il massimo traguardo un vino della denominazione Capriano del Colle (Brescia), il Bianco Fausto ’21 del giovane Davide Lazzari che è riuscito a proporre una versione da uve trebbiano.

In Oltrepò Pavese due nuovi ingressi: Isimbarda va a segno con il Riesling Renano Vigna Martina Le Fleur ’20, mentre sul fronte dei rossi, Cordero taglia il traguardo con il Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Tiamat ’20. Infine, nella provincia di Sondrio la novità Tenuta Scerscé della giovane Cristina Scarpellini e il Valtellina Sup. Inferno Flammante ’19.

Dei 30 Tre Bicchieri regionali, 15 sono Metodo Classico, a conferma di una posizione dominante a livello nazionale per la tipologia. In Franciacorta, territorio per antonomasia da uve bianche, si parla sempre più di Pinot Nero e aumentano i Blanc de Noirs; in Oltrepò, la culla del pinot nero, diversi nuovi Blanc de Blancs.

Il premio Bollicine dell’anno lo aggiudica un Franciacorta, il Pas Dosé Parosé ’16 del Mosnel, di Camignone, nel bresciano, «una cuvée che regala sensazioni tattili di livello superiore, in un contesto speziato e fruttato molto puro, un vero fuoriclasse», mentre il premio al Rosato dell’anno si trova sulle sponde del lago di Garda, in un territorio in grande ascesa: la Valtènesi. Qui le colline vitate, a maggioranza groppello, sono principalmente esposte a est, prendono la luce del mattino e hanno in sé un senso dell’armonia e della compostezza fuori dal comune. È il caso del RGC Valtènesi Chiaretto Lettera C ’20 della cantina Pasini San Giovanni, a Raffa di Puegnago «che riesce a esprimere una complessità gustativa senza peso, tra richiami di essenze agrumate e balsamiche».

I Tre Bicchieri Gambero Rosso 2023 della Lombardia:

Capriano del Colle Bianco Fausto 2021 – Lazzari

Farfalla Noir Collection Extra Brut M. Cl. Rosé – Ballabio

Franciacorta Brut Rosé 2017 – Bellavista

Franciacorta Brut Satèn Magnificentia 2018 – Uberti

Franciacorta Dosage Zéro Annamaria Clementi Ris. 2013 – Ca’del Bosco

Franciacorta Dosaggio Zero B.C. Ris. 2011 – Bosio

Franciacorta Dosaggio Zero Bagnadore Ris. 2014 – Barone Pizzini

Franciacorta Dosaggio Zero Døm Ris. 2015 – Mirabella

Franciacorta Dosaggio Zero Gualberto 2012 – Ricci Curbastro

Franciacorta Dosaggio Zero Ris. 2015 – Lo Sparviere

Franciacorta Extra Brut Eronero 2014 – Ferghettina

Franciacorta Nature 61 2015 – Guido Berlucchi & C.

Franciacorta Pas Dosé Parosé 2016 – Mosnel

Lugana Menasasso Ris. 2019 – Selva Capuzza

Lugana Sup. Madonna della Scoperta 2021 – Perla del Garda

OP Buttafuoco Il Cacciatore 2020 – Fiamberti

OP Cruasé Extra Brut NorEma 2019 – Calatroni

OP Riesling Renano V. Martina Le Fleur 2020 – Isimbarda

Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese Tiamat 2020 – Cordero San Giorgio

RGC Valtènesi Chiaretto Antitesi 2021 – Giovanni Avanzi

RGC Valtènesi Chiaretto Lettera C 2020 – Pasini San Giovanni

RGC Valtènesi Chiaretto Molmenti 2018 – Costaripa

RGC Valtènesi Groppello 2021 – Sincette

Riesling 2021 – Monsupello

Roccapietra Zero M. Cl. 2016 – Scuropasso – Roccapietra

Top Zero Pas Dosé M. Cl. – Giorgi

Valtellina Sforzato Corte di Cama 2019 – Mamete Prevostini

Valtellina Sup. Inferno Flammante 2019 – Tenuta Scerscé

Valtellina Sup. Sassella Nuova Regina Ris. 2016 – AR.PE.PE