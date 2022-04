Firmato un protocollo per la valorizzazione dell’olio lombardo

Milano. È stato siglato questo venerdì mattina nell’ambito di Identità Golose, in corso al Mi. Co. di Milano, il protocollo d’intesa tra la Regione Lombardia e l’Associazione nazionale Città dell’olio. A firmare il documento sono stati l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi e il presidente dell’associazione Michele Sonnessa.

L’Associazione nazionale Città dell’olio raccoglie oltre 380 enti, tra cui i comuni bresciani di Limone sul Garda, Marone, Monte Isola, Pisogne, San Felice del Benaco, Sale Marasino, Sulzano, e ha l’obiettivo di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, tutelando e promuovendo l’ambiente ed il paesaggio olivicolo, diffondendo la storia dell’olivicoltura e informando il consumatore.

Con la firma dell’accordo, Regione Lombardia e l’Associazione Città dell’olio si impegnano a promuovere seminari, incontri e dibattiti sui risultati relativi alla ricerca e alla sperimentazione in campo olivicolo, a informare ed educare il consumatore a una corretta alimentazione e a promuovere progettualità specifiche volte alla maggior tutela e conoscenza della qualità dell’olio extra vergine di oliva sviluppando in particolare il tema del “Turismo dell’Olio”.

“La Regione Lombardia investe da anni in politiche di promozione e valorizzazione dell’olio di qualità, legandole alla conoscenza delle produzioni tipiche, all’educazione alimentare e ai sistemi produttivi. Vogliamo diventare un territorio conosciuto per l’olio di qualità. Per questo abbiamo investito in recupero dei frantoi e nel sostegno ai produttori colpiti dagli effetti dei cambiamenti climatici che stanno mettendo in difficoltà le aziende agricole. Con questo documento vogliamo alzare il livello, insieme a una realtà attiva da quasi trent’anni nella promozione dell’olio italiano di qualità” ha dichiarato Rolfi.

“La firma di questo Protocollo d’Intesa rappresenta un punto di partenza importante per lavorare insieme su progettualità capaci di coniugare innovazione e sostenibilità. L’obiettivo è promuovere la cultura dell’olio e del paesaggio olivicolo, attraverso la valorizzazione delle DOP lombarde, investire sul turismo dell’olio e su azioni volte al recupero degli oliveti abbandonati, promuovere la formazione degli operatori della filiera e la ristorazione di qualità legata all’olio EVO” aggiunge Michele Sonnessa, presidente delle Città dell’olio.

Saranno definite le premesse tecnico-economiche per l’articolazione di un Piano Regionale Olivicolo, sulle indicazioni del Piano Olivicolo Nazionale, che affronti le tematiche di sviluppo e innovazione per il miglioramento della competitività e nel rispetto della sostenibilità ambientale e paesaggistica. Verranno poi promossi progetti pilota e strategie di sviluppo per il recupero degli oliveti abbandonati, anche a seguito di calamità naturali o incendi, e delle relative produzioni locali attraverso esperienze di agricoltura sociale e progettate specifiche azioni di formazione con l’ausilio di organizzazioni di produttori e assaggiatori Olio di Oliva da realizzare nei ristoranti e nelle imprese a beneficio dei consumatori, definendo iniziative comuni per la valorizzazione dell’olio extra vergine regionale, anche mediante la condivisione di esperienze già in atto e la partecipazione a progetti specifici volti alla promozione della ristorazione di qualità italiana.