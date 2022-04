Vinitaly, Rolfi: «Etichette lombarde motore per turismo e sviluppo»

Brescia. Il Vinitaly 2022, il salone internazionale del vino e dei distillati di Verona, i vini di Lombardia si confermano tra i più attrattivi. Il padiglione Lombardia è tra i più visitati con una media di oltre duemila persone all’ora.

«Al Vinitaly 2022 – afferma l’assessore all’Agricoltura e Alimentazione della Regione Lombardia, il bresciano Fabio Rolfi – il padiglione Lombardia fa registrare un grande successo di pubblico. I vini lombardi si confermano ancora una volta tra i più attrattivi. Ora dobbiamo fare in modo che questa potenzialità si concretizzi pienamente su tutti i territori».

«Le nostre etichette – chiosa – devono essere motore per il turismo e per lo sviluppo».

Alla rassegna, in programma fino al 13 aprile, partecipano 150 cantine e tutti i consorzi della Lombardia in uno spazio la cui superficie è superiore ai 3mila metri quadrati. Il programma degli eventi ospitati nel padiglione prevede tra l’altro momenti formativi per giornalisti, convegni e masterclass tematiche.

«C’è un grande ottimismo tra i viticoltori lombardi – commenta Rolfi – nonostante il momento di difficoltà legato ai costi delle materie prime e alla congiuntura internazionale. Grazie all’intraprendenza dei nostri produttori nel 2021 abbiamo comunque fatto registrare numeri record sia in termini di qualità produttiva che di esportazioni delle bottiglie».