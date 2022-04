Vinitaly 2022, “I vini bresciani tra storie e gusto”

Brescia. Confagricoltura Brescia martedì 12 aprile sarà tra i protagonisti del Vinitaly, la fiera vitivinicola più conosciuta e apprezzata nel panorama italiano, che quest’anno torna con l’edizione numero 54.

L’organizzazione sarà presente con uno spazio significativo all’interno di un padiglione dedicato alla promozione dei vini italiani, che ospiterà stakeholder, politici e amministratori, soci ed esponenti del mondo vitivinicolo bresciano. Confagricoltura Brescia, nello specifico, organizzerà alle 15,30 nel padiglione D, stand E2-E3/F2-F3, l’evento “I vini bresciani tra storie e gusto”, una degustazione di vini accompagnata dalla narrazione dei viticoltori bresciani.

L’iniziativa è condotta da Luca De Santis, responsabile dell’ufficio vitivinicolo dell’organizzazione, che guiderà gli ospiti nella conoscenza dei principali vini dei territori della Franciacorta, del Lugana, del Montenetto, di Botticino, di Cellatica, di San Martino della Battaglia, della Valcamonica e della Riviera della Valtenesi. Le degustazioni dei vini saranno accompagnate dagli assaggi dei formaggi e dei salumi tipici bresciani. L’obiettivo dell’iniziativa è presentare e promuovere la viticoltura, i viticoltori e i vini bresciani in un unico momento, con la regia di Confagricoltura Brescia.

“Le aziende partecipanti, quest’anno, saranno un numero inferiore rispetto al 2019 – commenta il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli -, ma è comunque prevista una presenza importante di buyer esteri da una cinquantina di Paesi, in particolare dagli Stati Uniti e dal Canada. Vinitaly è da sempre una prestigiosa vetrina per le nostre aziende e consorzi, anche perché il mercato internazionale rimane fondamentale e la fiera è utile proprio a tutti, non solo per consolidare rapporti e sinergie già esistenti, ma anche per aprirsi a nuove opportunità”.

Tutti gli appuntamenti organizzati da Confagricoltura per Vinitaly saranno seguibili anche in diretta streaming sul sito www.confagricoltura.it. L’invito è a partecipare alla degustazione.