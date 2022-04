Massardi (Lega): “Dalla Regione 14 milioni per le coltivazioni biologiche”

Milano. “In arrivo un bando da 14 milioni di euro per le aziende biologiche, questo è quanto Regione Lombardia, nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, ha messo a disposizione fino al 16 maggio 2022 per gli imprenditori agricoli iscritti come produttori nell’elenco nazionale degli operatori biologici”, dice Floriano Massardi, consigliere regionale e vicepresidente dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi.

“La misura prevede il sostegno alla conversione dall’agricoltura tradizionale a quella biologica, nonché al suo mantenimento, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei minori ricavi connessi al passaggio da un sistema intensivo più produttivo a un sistema più sostenibile dal punto di vista ambientale con un minore utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari”, spiega Massardi.

“Con questa misura per le imprese agricole biologiche si intende promuovere lo sviluppo di pratiche agricole che prevedono un impiego ridotto di sostanze per migliorare la qualità dei suoli e delle acque superficiali. Bene, quindi, anche per il 2022 questo importante incentivo verso un’agricoltura più sostenibile e sempre più attenta al basso impatto ambientale dei processi produttivi nonché al benessere animale e alla sicurezza alimentare”, conclude Massardi.