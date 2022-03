Confagricoltura Brescia: “Digestato equiparato al fertilizzante”

(red.) Riconoscere il digestato come un fertilizzate: lo chiede Confagricoltura Brescia per risolvere uno dei problemi emergenti con l’arrivo della stagione delle semine.

Per il presidente Giovanni Garbelli sussistono “grandi difficoltà nel reperimento dei fertilizzanti e incrementi esponenziali dei prezzi, a rischio i prossimi raccolti: per la concimazione dei terreni bisogna favorire la sostituzione degli ammendanti chimici con il digestato”.

Il digestato è un prodotto che le aziende agricole bresciane già producono. Tutti gli altri concimi chimici vengono invece per la gran parte importati dall’estero. È per questo che, in un periodo di difficoltà come quello conseguente al conflitto tra Russia ed Ucraina, gli agricoltori stanno chiedendo di “comparare il digestato ai fertilizzanti di sintesi”. “Il provvedimento”; viene spiegato, “permetterebbe di porre rimedio a una delle attuali difficoltà in agricoltura”.

Anche nell’ultimo incontro con i soci, il presidente di Confagricoltura Brescia Giovanni Garbelli è tornato a invocare la misura con determinazione, portando l’istanza anche sui tavoli nazionali. “La semina nei nostri campi è imminente”, ha detto Garbelli, “e tutti noi stiamo scontando una grande difficoltà nel reperimento dei fertilizzanti, oltre a un incremento esponenziale dei prezzi di quelli presenti o in fase d’importazione. Ritorna quanto mai attuale un tema che già in passato era stato suggerito da Confagricoltura, ma che non aveva sortito gli effetti sperati, perché la Commissione europea vede l’equiparazione del digestato all’ammendante chimico come un meccanismo per aggirare la normativa nitrati”.

Per il numero uno di Confagricoltura Brescia, “oggi non è più procrastinabile: per la concimazione dei terreni bisogna favorire la sostituzione degli ammendanti chimici con il digestato. Come già ribadito, in un periodo straordinario come questo servono misure straordinarie senza esitare. Come organizzazione chiediamo che la politica prenda una posizione chiara e che tutti si assumano le responsabilità delle scelte”.

I costi dei fertilizzanti, negli ultimi mesi, sono andati alle stelle, con aumenti anche del 200%; un esempio su tutti, l’urea, è triplicata.

Per Guido Arenghi, allevatore bresciano e presidente regionale della sezione bioeconomia di Confagricoltura, oggi le pratiche colturali e di concimazione sono già compatibili con l’impiego di questo ammendante naturale, senza incorrere in emissioni in atmosfera e contaminazione delle falde.

“Il digestato”, spiega, “è un prodotto cento per cento naturale e risultato di una fondamentale pratica dell’economia circolare. Avendo azoto maggiormente disponibile con un’elevata percentuale ammoniacale, non è più un refluo, ma un fertilizzante. Le sperimentazioni e gli studi effettuati su questo ammendante devono essere presi in considerazione: ora si intervenga con decisione”.