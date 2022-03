“Quale futuro per l’agricoltura lombarda”, agorà democratica al Pirellone

(red.) “Quale futuro per l’agricoltura lombarda. L’agricoltura professionale lombarda tra economia, società, ambiente e la nuova Pac proiettata al 2030” è il titolo dell’agorà democratica che si terrà domani, giovedì 17 marzo, dalle ore 18 alle ore 19.30, al Pirellone.

All’incontro, organizzato da Matteo Piloni, capogruppo Pd nella commissione Agricoltura di Regione Lombardia, parteciperanno anche Paolo De Castro, primo vicepresidente della commissione Agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo e Susanna Cenni, vicepresidente della commissione Agricoltura alla Camera dei deputati.

“Per parlare di agricoltura in Lombardia e delle sue necessità dobbiamo fissare un punto: riconoscere l’identità produttiva della nostra regione e dell’intera pianura padana – sottolinea Piloni -. Una volta riconosciuta questa identità, e dunque le molte realtà produttive nel settore agricolo, bisogna trovare il modo di sostenerla. Adesso più che mai”.

L’agorà si svolgerà in presenza, presso la sede del Consiglio regionale, in via Fabio Filzi, 22 al primo piano, in Sala Pirelli (i posti sono ridotti, dunque sarebbe opportuno comunicare la propria partecipazione inviando una e-mail a: ufficiostampa.pd@consiglio.regione.lombardia.it), ma sarà possibile partecipare anche da remoto, collegandosi a questo link: https://regione-lombardia.webex.com/regione-lombardia-it/j.php?MTID=mc255d9e4ad96594e2516e4f489ec2040.