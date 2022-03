Cai e Coldiretti, un drone elettrico per la gestione del vigneto

(red.) Un drone terrestre che rispetta l’ambiente contribuendo al risparmio energetico, una centralina meteo di ultima generazione per un giusto consiglio irriguo e una smart trapp per le catture degli insetti patogeni.

Sono queste alcune delle novità che Cai – Consorzi Agrari d’Italia e Coldiretti presenteranno domani, giovedì 3 marzo, alle 9 a Fieragricola nello spazio agritech al padiglione 7 stand C10. Consorzi Agrari d’Italia ha allestito un vigneto con tre filari dove troveranno spazio le tecnologie pensate per il settore vitivinicolo.

Al centro dell’attenzione TED, il robot green 100% elettrico, innovativo e sostenibile, che si muove tra i filari del vigneto, pulendo il terreno ed eseguendo lavori sulle piante nel pieno rispetto dell’ambiente. In fiera saranno presenti anche due robot, Dino e Oz, per aiutare gli agricoltori nelle coltivazioni sia in campo, sia in serra.