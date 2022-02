Rolfi: “Dalla Regione 4 milioni per nuove aziende agricole under 40”

(red.) L’agricoltura è tornata attrattiva. “Nonostante le difficoltà legate all’aumento dei costi di produzione, ci sono tanti giovani lombardi che decidono di aprire una azienda agricola in pianura o in montagna. Gli investimenti fatti per sostenere il ricambio generazionale e l’innovazione sono fondamentali per il futuro del comparto. In questi 5 anni la Regione ha destinato 40 milioni di euro a 1.366 ragazze e ragazzi lombardi che hanno aperto una attività o sono subentrati a quella dei genitori o dei nonni”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi, annunciando lo stanziamento di 4 milioni di euro, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, destinati all’avvio di 87 nuove aziende gestite da agricoltori con meno di 40 anni.

Nella nostra provincia sono state avviate con questo finanziamento 14 aziende gestite da giovani (di cui 5 in montagna), per un totale di 610.000 euro di finanziamenti.

“Siamo la prima regione agricola d’Italia e abbiamo il dovere di anticipare il futuro”, ha aggiunto Rolfi. “Abbiamo anche fatto la scelta strategica lo scorso anno di aumentare i premi passando da 20.000 a 40.000 euro per l’avvio delle aziende di pianura e da 30.000 a 50.000 euro per quelle di montagna. I giovani possono portare nuove energie, nuove tecnologie, nuove idee a un comparto fondamentale per l’economia lombarda e italiana” aggiunge l’assessore.

“Abbiamo affiancato a questi fondi anche un corposo investimento da 5 milioni per gli istituti agrari statali e iniziative per la promozione dei prodotti”, ha concluso l’assessore. “È necessario accorciare la distanza tra formazione ed esigenze del mondo del lavoro e proseguire con la comunicazione per far capire ai consumatori la qualità e la sicurezza dei prodotti agroalimentari lombardi. Solo così possiamo fare in modo che le risorse destinate all’avvio di nuove aziende non siano solo uno intervento spot, ma si trasformino in redditività a lungo termine per gli imprenditori agricoli e per le filiere”.

Numero di aziende gestite da giovani avviate con questo finanziamento

Bergamo: 23 aziende (di cui 19 in montagna) – 1.110.000 euro

Brescia: 14 aziende (di cui 5 in montagna) – 610.000 euro

Como: 8 aziende (di cui 7 in montagna) – 390.000 euro

Cremona: 5 aziende – 200.000 euro euro

Lecco: 3 aziende (di cui 3 in montagna) 150.000 euro

Lodi: 2 aziende – 80.000 euro

Monza Brianza:1 azienda – 40.000 euro

Milano: 1 azienda – 40.000 euro

Mantova: 8 aziende – 320.000 euro

Pavia: 10 aziende (di cui 4 in montagna) – 440.000 euro

Sondrio: 8 aziende (di cui 8 in montagna) – 400.000 euro

Varese: 4 aziende (di cui 2 in montagna) – 180.000 euro

Totale: 87 aziende (di cui 48 in montagna) – 3.960.000 euro

Numero totale di aziende gestite da giovani avviate grazie al piano di sviluppo rurale negli ultimi 7 anni

Bergamo: 298 aziende (di cui 246 in montagna) – 9.560.000 euro

Brescia: 273 aziende (di cui 150 in montagna) – 7.850.000 euro

Como: 63 aziende (di cui 53 in montagna) – 2.040.000 euro

Cremona: 56 aziende – 1.340.000 euro

Lecco: 32 aziende (di cui 22 in montagna) – 940.000 euro

Lodi: 18 aziende – 480.000 euro

Monza Brianza: 11 aziende – 370.000 euro

Milano: 28 aziende – 660.000 euro

Mantova: 172 aziende – 3.860.000 euro

Pavia: 182 aziende (di cui 73 in montagna) – 4.690.000 euro

Sondrio: 205 aziende (205 in montagna) – 6.850.000 euro

Varese: 28 aziende (di cui 19 in montagna) – 890.000 euro

Totale complessivo: 1.366 aziende (di cui 769 in montagna) – 39.530.000 euro