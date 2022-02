Latte, Rolfi: “Fissare prezzo superiore al costo produzione”

(red.) “Il latte deve essere pagato a un prezzo superiore al costo produzione, che Ismea ha fissato a 46 centesimi al litro. Pagare un prodotto agricolo meno del costo di produzione è considerato per legge pratica sleale e bisogna segnalare chi lo fa”.

Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, il bresciano Fabio Rolfi, al presidio Coldiretti contro il caro energia a Sondrio, cui ha partecipato anche l’assessore alla Montagna, Massimo Sertori.

“La Lombardia produce il 45% o del latte italiano in più di 4.500 allevamenti. La difesa delle aziende agricole – ha concluso Rolfi – non può che partire da qui”.