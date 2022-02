Laura Turri (Consorzio Olio Garda Dop) entra in Origin Italia

(red.) Il Consorzio di tutela olio extravergine di oliva Garda Dop entra a far parte, tramite la presidente Laura Turri, del Comitato Strategico di Origin Italia – Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche per il triennio 2021 -2024.

Il nuovo incarico è stato ufficializzato in occasione della riunione del Comitato svoltasi ieri, lunedì 7 febbraio. Un incontro in cui si è parlato di temi fondamentali per il comparto dell’agroalimentare italiano: PSN, PNRR, Legge Finanziaria 2022, Riforma Sistema IG, Consultazione Pubblica Nutriscore.

«Oltre che una soddisfazione personale, la mia nomina come membro permanente del Comitato Strategico di Origin Italia – commenta Laura Turri – rappresenta soprattutto un importante riconoscimento al ruolo che il Consorzio dell’olio Garda DOP si è ritagliato nel comparto. Il mio impegno principale per il prossimo triennio sarà essere portavoce dei nostri olivicoltori che, oggi più che mai, si trovano a vivere un momento complesso, con una campagna appena conclusa che in molte zone d’Italia è pari a zero. Ora è fondamentale trovare strumenti e strategie efficaci per tutelare non solo l’olivicoltura gardesana ma tutta l’olivicoltura italiana, comprese quelle dominazioni definite “eroiche” che sopravvivono solo grazie alla passione dei produttori. Il rischio che il nostro Paese sta correndo è la scomparsa di molte produzioni storiche e di nicchia che rappresentano il meglio del nostro Made in Italy».

Il consorzio riunisce gli olivicoltori, i molitori e i confezionatori che operano all’interno della zona di produzione Garda D.O.P. e li supporta nella loro attività dal punto di vista tecnico e promozionale.

La principale attività del Consorzio di Tutela, riconosciuto dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali nel 2004, oltre alla tutela e alla promozione del prodotto, è l’assistenza e il supporto ai soci in tutte le pratiche necessarie all’ottenimento della certificazione, dalla raccolta all’imbottigliamento. La dicitura “Garda D.O.P.”, infatti, può essere inserita in etichetta dai soli produttori della filiera che hanno rispettato il disciplinare di produzione e il relativo piano dei controlli.

Del Comitato Strategico di Origin Italia fanno parte: Cesare Baldrighi – Presidente di Origin Italia; per le associazioni di prodotto: Antonio Auricchio, Presidente di AFIDOP, Fabrizio Filippi, Presidente di FederDop Olio.

Per i Consorzi della filiera Formaggi: Giuseppe Ambrosi, Vicepresidente Consorzio Tutela Grana Padano DOP; Nicola Bertinelli, Presidente del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano; Gianni Maoddi, Presidente del Consorzio per la Tutela del Formaggio Pecorino Romano.

Per i Consorzi della filiera Prodotti a Base di Carne: Pietro Bellini, Presidente del Consorzio di Tutela del Prosciutto di Norcia IGP; Alessandro Utini, Presidente del Consorzio Prosciutto di Parma.

Per i Consorzi della filiera Oli: Laura Turri, Presidente del Consorzio di Tutela Olio Extra Vergine di Oliva Garda DOP.

Per i Consorzi della filiera Aceti: Mariangela Grosoli – Presidente del Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena. Per i Consorzi della filiera Ortofrutta: Georg Kossler, Presidente del Consorzio Mela Alto Adige; Angelo Amato, Presidente del Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP; Sebastiano Fortunato, Presidente del Consorzio di Tutela Pomodoro di Pachino IGP.

Per Fondazione Qualivita: Cesare Mazzetti, Presidente della Fondazione Qualivita.

Origin Italia, associata a livello internazionale alle organizzazioni Origin, Origin Europa e Fondazione Qualivita, rappresenta circa il 95% delle produzioni italiane a Indicazione Geografica con il compito essere soggetto di sintesi delle esigenze collettive dei Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Nata nel 2006 dall’Aicig, Associazione Italiana Consorzi Indicazioni Geografiche, a Origin Italia aderiscono attualmente 66 realtà consortili delle produzioni DOP IGP oltre ad Afidop – l’Associazione formaggi italiani DOP e IGP – e Federdop, la Federazione degli Oli Extra Vergine di Oliva a Denominazione di Origine Protetta.