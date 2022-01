Aziende agricole, 5 mln per l’acquisto di nuovi mezzi

(red.) Stanziati da Regione Lombardia 5 milioni di euro per il bando volto a ridurre le emissioni prodotte dalle attività agro meccaniche. In merito si è espresso il Consigliere regionale e vicepresidente dell’VIII Commissione agricoltura, montagna, foreste e parchi della Lega Floriano Massardi: “Un’ottima notizia per le imprese lombarde del settore che potranno partecipare alla dotazione finanziaria messa a disposizione dalla Regione, per il triennio 2022-2024, in favore dell’acquisto di attrezzature agricole a minor impatto ambientale”.

“Le aziende agro meccaniche – ricorda Massardi – sono spesso costituire in forma di micro e piccole imprese e potranno usufruire di ingenti incentivi fino a un contributo, a fondo perduto, del 40% delle spese e fino a massimo di 200mila euro. Si tratta in particolare dell’acquisto di macchine semoventi, attrezzature a traino, apparecchiature di analisi, software gestionali e impianti di trattamento; le domande di ammissione al contributo regionale potranno essere presentate dal 17 gennaio e fino al 16 dicembre 2022. Un’azione importante in favore di chi gestisce e mantiene competitivo il territorio agricolo – la Lombardia è la prima regione agricola in Italia – nell’ottica di una sempre migliore efficienza e sostenibilità produttiva” conclude Massardi.