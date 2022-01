Aviaria, 27 focolai nel Bresciano e quasi 950mila capi abbattuti

(red.) Arginare l’influenza aviaria che ha colpito, nei mesi scorsi, diversi allevamenti nella Bassa Bresciana sembra più difficile del previsto, anche se la curva dei contagi appare in discesa.

In un mese e mezzo sono stati isolati 27 focolai, tra animali d’allevamento e selvatici. Il contagio, partito dalla vicina provincia di Verona, dove la conta dei danni (tra la città scaligera, Vicenza, Padova e Rovigo) ammonta a 500 milioni di euro, si è poi rapidamente diffuso nel Bresciano e nel Mantovano.

Tra le misure adottate gli abbattimenti preventivi di numerosi capi, con pesanti conseguenze economiche per gli allevamenti avicoli.

Nel bresciano, dove le zone più colpite sono quelle di San Gervasio, Pralboino, Pavone, Milzano, Gottolengo e Isorella sono stati abbattuti quasi 950mila capi, tra anatre, galline, polli, pollastre e tacchini a cui si aggiungono gli esemplari di germano reale e fischione individuati tra Pontevico e Basso Sebino.

Certamente non si è ai livelli della precedente epidemia, scoppiata a cavallo tra 2017 e 2018 e che causò un a perdita da 10 milioni di euro, con l’abbattimento di un milione e mezzo di volatili, ma l’allerta è alta e Coldiretti ha già interpellato Regione e Stato per gli indennizzi. Il Governo ha stanziato 30 milioni di euro per il comparto produttivo delle carni bianche.

L’assessore regionale all’ Agricoltura, il bresciano Fabio Rolfi, si è fatto portavoce della richiesta di “riattivare il fondo previsto per indennizzare gli allevatori costretti a bloccare l’accasamento degli animali e quindi obbligati di fatto a un vuoto della attività per arginare la diffusione della epidemia”. Secondo Rolfi, serve “un grande investimento in materia di biosicurezza avvalendosi delle risorse del Pnrr. La filiera avicola è una straordinaria eccellenza del Made in Italy”.

“La Regione Lombardia”, ha detto l’assessore, “in questi due anni ha investito due milioni di euro, ma serve un grande piano nazionale per rendere sicuri gli allevamenti e difenderli dal pericolo ciclico della aviaria, portata dalla fauna selvatica”.

Coldiretti ha avanzato la richiesta di una moratoria sui mutui, così da permettere alle aziende di riprendere le attività interrotte.

L’ipotesi di una vaccinazione antinfluenzale per gli esemplari avicoli, non ha ancora trovato riscontro nell’Unione europea, ad eccezione di alcuni esemplari nei parchi zoologici.