Massardi (Lega): “10 milioni di euro per ridurre l’ammoniaca in atmosfera”

(red.) “Dal 28 gennaio e fino al 31 maggio 2022 le società agricole e gli allevatori potranno presentare la propria domanda, presso il Sistema Informatico delle Conoscenze della Regione Lombardia (Sis.Co.), per accedere al finanziamento destinato alle nuove strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento”, così il Consigliere regionale della Lega e vice presidente dell’VIII Commissione Agricoltura, montagna, foreste e parchi Floriano Massardi che aggiunge: “questo bando rientra nel PSR 2014-2020 ovvero il documento di programmazione redatto dalla Regione per attuare gli obiettivi dello Sviluppo Rurale, uno dei pilastri della PAC, la Politica Agricola Comune europea. Si tratta di 10 milioni di euro che andranno a finanziare: le coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento, compresi anche i fertilizzanti, e la realizzazione di strutture non fisse di stoccaggio”.

“L’ammontare del contributo – precisa Massardi – è pari all’80% della spesa ammessa mentre la spesa minima per ogni domanda di contributo è pari a 7mila euro. È inoltre ammessa la possibilità di presentare progetti per importi di investimento superiori al limite massimo di 200mila euro per strutture non fisse e di 300mila euro per strutture superiori ai 32 metri; in tal caso verrà preso in considerazione il progetto complessivo e si provvederà d’ufficio all’abbattimento dell’importo ammissibile all’agevolazione”.

“Si conferma, ancora una volta, grazie a Regione Lombardia l’attenzione per la qualità dell’aria con la riduzione dell’ammoniaca in atmosfera nonché per una migliore gestione degli allevamenti e dei loro affluenti. Azioni concrete per sostenere anche l’economia circolare degli affluenti zootecnici rispetto alla chimica per la fertilizzazione dei campi, una mossa virtuosa che conferma la Lombardia prima regione agricola del Paese” conclude Massardi.