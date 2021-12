Agricoltura, Rolfi: “Già avviati bandi per 160 milioni”

(red.) L’agricoltura lombarda, con le sue 45 mila aziende attive, vuole continuare a essere leader in Italia e, dopo un 2021 di investimenti, intende creare le condizioni per rafforzarsi. Lo ha sostenuto l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, durante la conferenza stampa di fine anno, all’Utr di Brescia.

“Regione Lombardia ha continuato ad anticipare, sotto forma di prestito, gli anticipi Pac interessando ben 28.000 aziende”, ha detto Rolfi. “Ma non ci siamo fermati qui e abbiamo già iniziato la programmazione del Psr 2021-2022” con bandi già avviati per 160 milioni, “collocandoci quindi tra le sole 5 Regioni italiane che hanno virtuosamente avviato il percorso di programmazione”.

“Nel corso del 2021”, ha sottolineato ancora Rolfi , “abbiamo stanziato fondi per l’agricoltura, per i consorzi e anche, 5 milioni, per il miglioramento delle dotazioni tecnologiche degli istituti agrari statali attivi in Lombardia. A questi fondi si aggiunge l’approvazione della legge regionale 21 sull’agricoltura urbana, la cosiddetta ‘vertical farm’. E non vanno dimenticati i 20 milioni stanziati per le foreste di pianura“.

“All’interno della politica di sostegno alle filiere e ai comparti, anche a seguito dei disagi legati alla pandemia“, ha evidenziato l’assessore Rolfi, “abbiamo deliberato di recente l’avvio del bando ‘indigenti’ denominato ‘Io mangio lombardo’ che ha messo a disposizione 2,5 milioni per l’acquisto di Dop lombarde, Grana Padano, Parmigiano Reggiano e Provolone, da destinare a famiglie in difficoltà economica e così sostenendo il comparto della caseificazione”.

Attenzione particolare, inoltre, da parte di Regione Lombardia all’agricoltura di montagna, quella ‘eroica’, con l’avvio della strategia Arest (Accordo di rilancio economico sociale e territoriale). “In questo strumento di valorizzazione territoriale”, ha chiarito l’assessore, “abbiamo emesso una manifestazione di interesse stimolando progetti per 75 milioni totali riguardanti caseifici, agrumeti, bosco-legno e altre filiere economiche dei territori di montagna”.

“Il problema del contenimento della fauna selvatica va affrontato seriamente”, ha rimarcato Rolfi, “e senza preclusioni ideologiche. Come Lombardia stiamo gestendo questa partita con tutti i mezzi a disposizione e anche innovando. Registriamo infatti una crescita costante degli abbattimenti dei cinghiali superando i 10.000 capi abbattuti nella nostra regione. Una delle prime delibere del 2022 sarà relativa alla possibilità, per gli agricoltori danneggiati, non solo di intervenire direttamente ma anche di delegare a tal fine i cacciatori che fanno controllo“.

Nel 2021, si registrano, 1.574 capi abbattuti a Brescia, 1.780 a Bergamo, 2.842 a Como, 280 a Cremona, 335 a Lecco, 19 a Lodi, 101 a Milano, 1.278 a Pavia, 477 a Sondrio e 1.375 a Varese. Per un totale di 10.061 in Lombardia.

“Un capitolo importante è rappresentato dalla Pac 2023-2027“, ha proseguito Rolfi, “con bandi all’insegna della sostenibilità ambientale imposta dalla Ue. Regione Lombardi perderà, alla luce delle decisioni Ue, circa 150 milioni, con danni maggiori all’agricoltura intensiva. A questa situazione ci siamo opposti e contro questa continueremo a batterci, ottenendo già misure per il settore del riso e per la zootecnia. Ci siamo attivati per aumentare le risorse per i giovani, al fine di garantire il ricambio generazionale in agricoltura”.

“Abbiamo vinto la battaglia sul mantenimento della autorità di gestione della Pac a livello regionale”, ha aggiunto Rolfi, “per il cosiddetto secondo pilastro. È inoltre una nostra priorità concludere la trattativa per la Pac e incrementare le risorse per la Lombardia dicendo addio alla spesa storica che premiava il Centro-Sud e penalizzava la Lombardia”.

“Bene”, ha affermato Rolfi, ” il tavolo a Torbole Casaglia del mondo industriale con il collega assessore Guido Guidesi. Chiediamo anche il coinvolgimento del mondo agricolo che rischia molto per l’aumento dei costi delle bollette“.

“In sede europea”, ha annunciato, “solleveremo il tema degli arretrati, anche del 2017, non corrisposti ai Consorzi di difesa, la cui tenuta è fortemente a rischio, per i mancati pagamenti da parte di Agea”.

“Da gennaio”, ha concluso Rolfi, “è mia intenzione attivare un Tavolo con le città di Bergamo e Brescia, capitali italiane della cultura 2023, affinché l’agricoltura e il cibo, con le loro innegabili dimensioni attrattive, turistiche e culturali, entrino a pieno diritto e titolo nei programmi degli appuntamenti che si svolgeranno durante tutto il 2023″.