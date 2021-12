Agriturismo di Confagricoltura Lombardia, conferma per Vimercati

(red.) Dopo un triennio passato a lavorare per lo sviluppo, la tutela e la promozione degli agriturismo della Lombardia, puntando molto su quelli della terra bresciana, Gianluigi Vimercati è stato confermato anche per i prossimi tre anni alla guida della sezione regionale Agriturismo di Confagricoltura Lombardia (è anche presidente della sezione provinciale di Brescia). Titolare dell’agriturismo Al Rocol di Ome e viticoltore, avrà al sua fianco anche Camilla Alberti, viticoltrice e presidente della Strada del vino di Franciacorta. Nel suo discorso di insediamento, Vimercati ha puntato molto sulle tre caratteristiche che, oggi, fanno scegliere a molte più persone di passare una vacanza in agriturismo: i prodotti di qualità, l’accoglienza famigliare e, guardando avanti, soprattutto le esperienze agricole. È su queste ultime che, scommette il riconfermato presidente regionale, si baserà gran parte della fortuna delle strutture agrituristiche di Brescia: offrire ai visitatori, siano essi a chilometro zero, italiani o stranieri, un’attività a diretto contatto con la natura, con le lavorazioni dell’azienda agricola, con il territorio che circonda l’agriturismo. Stiamo, a esempio, parlando di una visita in cantina con degustazione e passeggiata nei vigneti, di una giornata in stalla, magari provando a fare il formaggio o mungere, o in campagna, per seminare ortaggi o raccogliere frutta, di escursioni nei boschi per imparare a riconoscere le piante e tanto altro.