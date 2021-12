Futuro sostenibile del mais, un convegno al Centro Fiera di Montichiari

(red.) “Agrotecniche Sostenibili: quali strategie per il mais”. E’ di grande attualità, il tema che riporta in presenza il convegno sull’agricoltura conservativa di Condifesa Lombardia Nord-Est: specie per una provincia a forte impronta agricola e zootecnica come Brescia, dove il mais rappresenta la coltura principe con oltre 70 mila ettari dedicati. L’appuntamento è in programma per martedì 14 dicembre a partire dalle 8.30 con la registrazione dei partecipanti al Centro Fiera del Garda di Montichiari (Sala Pedini): sarà la nona edizione dell’ormai tradizionale evento di fine anno organizzato dal Condifesa bresciano, che gestisce le polizze agevolate per l’assicurazione dei raccolti agricoli, associando oltre 4634 aziende (anche a Lecco, Como, Sondrio e Varese). In programma una vera e propria full immersion sul futuro sostenibile del mais: tema che va ad incrociarsi quasi inevitabilmente con le problematiche legate alle incognite climatiche, che pesano in modo sempre maggiore sulla coltivazione dell’”oro giallo”, sia alle dinamiche speculative che da ormai diversi mesi stanno investendo il comparto con un continuo rincaro di quotazioni.

“Il Convegno di Montichiari segna innanzitutto il ritorno alle attività in presenza dopo che le difficoltà del 2020 legate all’emergenza pandemica ci hanno costretto a ripiegare sullo streaming – ha detto il presidente Giacomo Lussignoli, affiancato dal direttore Fernando Galvan, presentando il convegno nella sede di Coldiretti Brescia con il direttore Massimo Albano -. Un segnale importante di ripartenza per un evento che ancora una volta va a coronare un’annata fortemente positiva per Condifesa Lombardia Nord-Est: nel 2021 i soci sono cresciuti di oltre 300 unità, i valori assicurati hanno raggiunto quota 415 milioni di euro con un incremento del 12% sul 2020, per oltre 20 milioni di premi pagati dalle compagnie di assicurazione. Un indice di crescita che conferma come l’agricoltura stia ormai puntando in modo sempre più convinto sulla tutela del reddito aziendale tramite lo strumento assicurativo, considerato come scelta imprenditoriale strategica per pianificare il futuro delle aziende. Un messaggio che promuoviamo incessantemente da anni, divenuto ormai di stretta attualità a causa delle emergenze imposte dai cambiamenti climatici”. Condifesa Lombardia Nord-Est del resto è da anni protagonista dell’evoluzione assicurativa in agricoltura: dalle classiche polizze antigrandine alle multirischi che coprono oggi una pluralità di estremi climatici sempre più frequenti come vento forte, eccesso di pioggia, siccità o gelo e ad un innovativo strumento assicurativo per gli apicoltori.

“Ai nostri soci dico spesso che ormai i cambiamenti climatici fanno già parte della nostra realtà – afferma Lussignoli -. Per questo come Condifesa siamo sempre in prima linea nella ricerca di soluzioni innovative che anche attraverso la tecnologia consentano di immaginare un approccio più sostenibile nel futuro del settore primario. Questo anche grazie aì nostro Servizio Tecnico, che attua la sua difesa attiva direttamente nelle aziende agricole promuovendo lo sviluppo di progetti di ricerca all’avanguardia”.

Da qui la scelta di dedicare il convegno 2021 al mais, puntando l’attenzione in primis sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ma anche su iniziative di particolare spessore come il progetto Mais Domani, realizzato da Edizioni Informatore Agrario in collaborazione con Condifesa Lombardia Nord-Est, che nasce con l’intento di realizzare una sperimentazione pluriennale in alcune isole di innovazione incentrate sull’impiego delle più innovative tecniche di produzione per migliorare sanità della granella e sostenibilità produttiva.