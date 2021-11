Arriva el Panadì, il pane che parla bresciano

(red.) Si chiama el Panadì, il pane che parla bresciano al 100%, a filiera corta, realizzato dal sindacato Panificatori di Brescia e Provincia, in collaborazione con Coldiretti e il Mulino Piantoni.

Sulle tavole dei bresciani approda un alimento sicuro e certificato che, dopo due anni di elaborazioni, analisi e studi, ha preso forma e la forma è quella di un abbraccio, contrassegnato da un logo che riporta una spiga, un sacco di farina e il prodotto finito.

Tre i produttori agricoli coinvolti: San Carlo di Arturo Lazzaroni di Rovato, Marco Vermi di Coccaglio e Daniele Lanzani di Corzano, i quali destinano 17 ettari (complessivamente) per 900 quintali di farina prodotta dal Mulino Piantoni di Chiari pin accordo con le sette fornerie nelle quali si potrà acquistare il nuovo prodotto: Fratelli Coffinardi a Bagnolo Mella, Forneria La Veneziana a Brescia, Forneria Rebuschi a Bagnolo Mella, Il Nuovo forno di Cobelli a Mazzano, Panificio Lazzaroni a Rovato, Panificio Pasticcieria Zanotti a Torbole Casaglia e Pasticceria Forneria F.lli Dordoni a Dello.

Dal 26 novembre el panadì verrà messo in vendita solamente in questi sette forni ad un prezzo in linea con il mercato. Un prodotto di nicchia che, nelle prospettive, i produttori si augurano possa prendere il volo e comparire sulle tavole dei bresciani come una consuetudine. “A Brescia mancava il pane bresciano” spiega Francesco Mensi, presidente del sindacato panificatori di Associazione Artigiani, siamo orgogliosi”.