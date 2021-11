Agricoltura, focus su innovazione e sostenibilità

(red.) “Innovazione, ricerca e formazione per un’agricoltura sempre più green” è il titolo della tavola rotonda che si è tenuta nella Sala Pedini del Centro Fiera di Montichiari (Brescia) nell’ambito della FAZI 2021 (Fiera Agricola Zootecnica Italiana).

Il convegno, promosso da Coldiretti, ha visto la partecipazione, al tavolo dei relatori, del presidente nazionale Coldiretti Ettore Prandini, del Ministro Mariastella Gelmini, del professor Mario Pezzotti (collegato da remoto) e dell’ad di Novamont Catia Bastioli.

“La difesa del Made in Italy è fondamentale”, ha sottolineato il ministro Gelmini, “come è fondamentale che i luoghi di formazione siano volti al sapere ma anche al saper fare. Nel contempo le risorse del Pnrr devono essere utilizzate per dare un futuro ai nostri giovani e anche in questa ottica spazio importante alla filiera agro-alimentare è stato dato nell’ultimo bilancio”. “Gli agricoltori”, ha detto Gelmini rivolta alla platea di agricoltori, “hanno indicato la strada al Paese in un momento difficile”. Secondo il ministro, l’obiettivo deve essere quello di investire sul capitale umano, nell’ambito della ricerca e dell’innovazione”.

“Lavoreremo insieme a Coldiretti”, ha detto Gelmini, “che ha sempre mostrato visioni lungimiranti sul tema, per migliorare i luoghi di formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. Se l’agricoltura continua a crescere, anche in tempi così difficili, significa che qui c’è spazio per dare un futuro ai giovani italiani”.

Secondo Ettore Prandini, “è un errore parlare per comparti stagni, agricoltura, industria, formazione e ricerca non sono mondi a sé stanti e devono poter interloquire in modo efficace”. “Brescia”, ha sottolineato il presidente nazionale di Coldiretti, “è un modello zootecnico di valore assoluto. Ecco perché abbiamo voluto la Fiera Internazionale del Bovino da Latte a Montichiari” (prima era a Cremona, ndr.).

E se l’agroalimentare, come è stato sottolineato dal numero uno di Coldiretti, ” vale per 570 miliardi di euro”, è più che mai necessario per le aziende agricole puntare all’autosufficienza energetica, dotandosi delle fonti rinnovabili come il fotovoltaico.