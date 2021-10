Opere irrigue, Rolfi: “20 progetti finanziati al 100% per 16,8 milioni”

(red.) Regione Lombardia ha approvato una delibera che prevede il piano di interventi per lo sviluppo del sistema infrastrutturale dei Consorzi di Bonifica con finalità irrigue e difesa del suolo. Sarà finanziata con 16,8 milioni di euro la realizzazione di 20 opere nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano e Pavia.

“Interventi fondamentali – ha dichiarato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi – per il sistema irriguo lombardo. L’acqua è la risorsa principale per l’agricoltura e interveniamo con risorse straordinarie per il miglioramento delle infrastrutture”.

“Le risorse – ha aggiunto l’assessore – sono state stanziate nell’ambito del piano Lombardia voluto dal presidente Fontana per favorire la ripartenza economica post Covid. Ringrazio Anbi Lombardia per aver collaborato presentando interventi mirati e realizzabili. In molti casi sono opere attese da tempo dai territori”.

“Questi interventi che la Regione finanzia al 100% – ha concluso l’assessore Rolfi – tutelano la difesa idraulica e idrogeologica dei territori interessati, consentono agli agricoltori di avere l’acqua nei tempi e nei modi corretti e forniscono sostegno alle imprese esecutrici dei lavori, anch’esse colpite dalla crisi economica”.

Di seguito il dettaglio degli interventi suddiviso per provincia con la descrizione dell’opera e il finanziamento concesso da Regione Lombardia.

BERGAMO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA – Ripristino traversa sul Fiume Serio nei comuni di Pradalunga e Nembro (BG) – Stralcio funzionale per la realizzazione del jet grounting in orografica destra, 1.100.000 euro.

BRESCIA

CONSORZIO DI BONIFICA CHIESE

Opere di bacinizzazione e riqualificazione idraulica del canale adduttore Naviglio Grande Bresciano. Intervento di automazione delle derivazioni 1° e 2° Lotto, 3.000.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA

Vasca di laminazione delle portate della Roggia Travagliata in comune di Torbole Casaglia (BS), 300.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA

Opere di rifacimento parziale degli impianti tubati in pressione mediante scavo, rimozione dell’esistente tubazione e suo smaltimento, realizzazione di nuova rete di distribuzione in polietilene ad alta intensità, 450.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO MELLA

Opere per l’efficientamento degli impianti di sollevamento e pompaggio per i comprensori irrigati a pioggia – Rifacimento degli impianti di sollevamento Balduzza e Vetra, 1.500.000 euro.

CREMONA

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO

Manutenzione straordinaria per ristrutturazione rete irrigua distributrice, anche ai fini del recupero della risorsa idrica, nel territorio del comune di Offanengo – canali Dossi di Offanengo, 500.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA DUGALI NAVIGLIO ADDA SERIO

Manutenzione straordinaria per il recupero delle perdite lungo la rete tubata irrigua di Stilo, 500.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO

Intervento di manutenzione straordinaria di mitigazione idraulica del canale Cazumenta a difesa dell’abitato di Casalmaggiore (CR), 1.250.000 euro.

LODI

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Installazione di sgrigliatori automatici per la funzionalità e la sicurezza dell’esercizio degli impianti di sollevamento idrovoro del territorio basso lodigiano, 500.000 euro.

MANTOVA

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE

Manutenzione straordinaria e consolidamento delle vasche di carico a servizio delle reti pluvirrigue, 500.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA GARDA CHIESE

Opere di completamento del sistema di adduzione fiume Oglio-Gambolo-Canneta, 500.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

Manutenzione straordinaria per la risagomatura alveo e ricostruzione sponde canale Bissi in Comune di Borgo Virgilio (MN), 500.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA NAVAROLO AGRO CREMONESE MANTOVANO

Opere di ripristino e adeguamento funzionale delle sezioni idrauliche della rete principale di bonifica – I lotto adeguamento dei tratti terminali all’impianto di San Matteo della Chiaviche in Comune di Viadana (MN), 1.000.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA TERRE DEI GONZAGA IN DESTRA PO

Opere arginali in alcuni tratti della rete principale di bonifica a difesa della pubblica incolumità e del territorio sotteso, 950.000 euro.

CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA

Opere di adeguamento e rinforzo strutturale delle arginature del canale Fossalta Inferiore e fossa Mozza. Comune di Sermide e Felonica (MN) – 2° stralcio, 1.000.000 euro.

MILANO

CONSORZIO BONIFICA MUZZA BASSA LODIGIANA

Opere per la messa in sicurezza dei manufatti sfioratori e scaricatori dei deflussi di piena del nodo idraulico del canale Muzza di Cassano d’Adda, 500.000 euro.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino della funzionalità del canale Derivatore di Magenta nei Comuni di Arconate e Inveruno (MI), 1.000.000 euro.

PAVIA

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della roggia Gamarra Manufatta in Comune di Palestro (PV) – 2° lotto, 750.000 euro.

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino della roggia Gamarra Manufatta in comune di Palestro (PV) – 3° lotto, 500.000 euro.

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA

Interventi urgenti di manutenzione straordinaria per il ripristino dello scaricatore di Busca e Biraga in Comune di Robbio (PV) – 3° lotto, 500.000 euro.