Meccanizzazione specializzata in agricoltura: Cai lancia Italian Tractor

(red.) È stata presentata nel corso dell’edizione 2021 dell’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio (EIMA) di Bologna, la nuova società di Consorzi Agrari d’Italia pensata per valorizzare il lavoro degli agricoltori italiani. Si tratta di Italian Tractor, un marchio 100% CAI che si occupa di meccanizzazione specializzata in ambito agricolo e giardinaggio. Italian Tractor garantisce agli agricoltori italiani un’assistenza specializzata e puntuale sui mezzi agricoli e sulle tecnologie per l’agricoltura.

La nuova società, inoltre, ha siglato un accordo in esclusiva con New Holland Agricolture per la vendita di macchinari agricoli e di giardinaggio nelle province di Bologna e Modena. “Italian Tractor – spiega il responsabile commerciale di CAI, Ivan Cremonini – è nata con l’obiettivo di offrire agli agricoltori italiani macchine agricole e attrezzature performanti, tecnologie all’avanguardia per un’agricoltura che mira ad essere sempre più efficiente, redditizia e sostenibile”.

“Attraverso la rete dei distributori Italian Tractor – spiega Cremonini – sarà più facile accedere a tecnologie come “Dino”, il robot bio che pulisce i terreni senza inquinare, e ricevere assistenza su tutti i mezzi agricoli necessari per il lavoro quotidiano in azienda”.