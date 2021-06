cooperativa Produttori latte di Brescia, “2020 anno soddisfacente”

(red.) Un bilancio tutto sommato positivo, nonostante il periodo non certo facile a livello generale e l’emergenza sanitaria ancora in corso. Assemblea di bilancio per la cooperativa Produttori latte del comune di Brescia, composta da diciassette soci.

In una situazione di incertezza globale, il 2020 è stato comunque un anno soddisfacente, che ha permesso di ripagare il duro lavoro dei soci conferenti, assestandosi però su livelli in flessione rispetto al 2019, quando si era registrato il record storico. Il prezzo medio di liquidazione della cooperativa è di 398,56 euro ogni mille litri di latte, con una diminuzione del 13,03% rispetto al 2019.

Il latte conferito (218.077 ettolitri, in aumento rispetto al 2019, di cui 110.508 a cooperative e 107.569 a caseifici industriali) è prevalentemente destinato alla produzione di Grana Padano, fattore che ha consentito di spuntare remunerazioni della materia prima decisamente superiori rispetto alle quotazioni del latte spot.

Tra le criticità registrate nel 2020, confermate anche nel primo semestre 2021, c’è la forte crescita dei costi di produzione e delle materie prime, soprattutto per chi si rivolge al mercato per l’acquisto dell’alimentazione per il proprio allevamento.

Come ricordato nel corso assemblea, il mercato lattiero caseario nel 2020 è stato contrassegnato da un trend di vendita del latte alimentare in crescita rispetto al 2019 del 7,9 per cento. A trainare il comparto è stato l’exploit del latte Uht (più 13 per cento), premiato per la maggior conservabilità e dalla spesa “effetto stock” preferita per diminuire gli accessi ai punti vendita della grande distribuzione. In analogia è stato penalizzato il latte fresco (meno 1,3 per cento). Tuttavia, sia per il comparto della trasformazione sia per la vendita di latte, l’incremento delle vendite nella grande distribuzione non ha compensato le chiusure del canale Horeca (ristorazione) e del comparto turistico.