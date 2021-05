Girelli (Pd) a Rolfi: “Va ridotto il costo dell’acqua per le aziende agricole”

(red.) Il Pd ha depositato un’interrogazione all’assessore regionale all’Agricoltura Fabio Rolfi per chiedere di adottare misure per ridurre il costo dell’acqua per le aziende agricole, in particolar modo quelle dedite all’allevamento, che ne fanno un uso consistente. L’iniziativa del Pd nasce dalle segnalazioni di diverse aziende che hanno registrato negli ultimi anni aumenti molto accentuati delle tariffe deliberate dalle Province sulla base dei criteri fissati da Arera (Autorità di regolazione per energia reti ambiente).

“Molte aziende agricole”, afferma il consigliere regionale del Pd Gianni Girelli, “negli ultimi anni hanno rilevato aumenti molto significativi del costo dell’acqua utilizzata per la produzione e questo vale in particolar modo per gli allevamenti. Il settore ha già margini di guadagno molto ridotti e l’aumento dei costi fissi rischia di mettere in seria difficoltà le aziende, senza contare che un utilizzo non adeguato della risorsa idrica andrebbe anche a svantaggio della qualità del prodotto finale. La nostra proposta è di garantire per le aziende agricole il mero costo industriale con l’aggiunta di un margine fisso per il gestore, senza, quindi, applicare tariffe progressive. L’abbiamo proposto all’assessore regionale e attendiamo a breve una risposta che possa sostenere il settore agricolo lombardo”.