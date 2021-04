Lavoratori agricoli ancora discriminati, sabato presidio

(red.) Anche nel Decreto Sostegni, per l’ennesima volta, gli stagionali dell’agricoltura sono stati esclusi da ogni tipo di ristoro. Le lavoratrici e i lavoratori agricoli, quelli che lavorano negli agriturismi e nel settore del florovivaismo sono stati nuovamente discriminati.

Sono lavoratori che tra il 2020 e questi primi mesi del 2021 hanno perso milioni di giornate di lavoro e che a causa della pandemia si trovano oggi, con le loro famiglie, in una situazione di totale povertà.

Come avverrà in tutta Italia, sabato 10 aprile Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil saranno in piazza Paolo VI, davanti all’ingresso della Prefettura, per far sentire la voce dei lavoratori agricoli.

La manifestazione avverrà nel rispetto delle norme anti Covid; una delegazione di sindacalisti e lavoratori chiederà di essere ricevuta dal Prefetto. Il presidio avrà inizio alle ore 9 e terminerà alle 11.