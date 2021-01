Coltivare biologico, un corso per imprenditori agricoli

(red.) L’agricoltura biologica è una nuova opportunità di coltivazione e di allevamento che predilige l’impiego di sostanze presenti in natura, escludendo l’utilizzo di sostanze chimiche come concimi, diserbanti, insetticidi. Questa modalità di produzione si sta sviluppando all’interno di numerose aziende agricole e per questo motivo l’Ente di formazione in agricoltura di Confagricoltura Lombardia organizza un corso che offre la possibilità di acquisire competenze utili per applicare il metodo biologico all’interno delle proprie aziende.

Grazie a questo corso l’imprenditore agricolo potrà conoscere le principali normative che rego­lano il settore, approcciarsi alle pratiche agronomiche bio­logiche, spaziando dalla preparazione del suolo sino alla raccolta finale. Verranno inoltre forniti elementi legati all’etichettatura di un prodotto biologico e al sistema di controllo.

Il corso è aperto a tutti, nello specifico a chi opera già in imprese biologiche o a chi vuole intraprendere questo tipo di gestione aziendale. Le lezioni saranno in modalità e-learning ed inizieranno il 22 febbraio per finire il 9 marzo 2021. Il termine per le adesione è il 15 febbraio 2021. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’email eapral@confagricolturalombardia.it o chiamare il numero 02/78612751.