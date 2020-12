Rolfi (Lega): “Zona gialla grazie al senso di responsabilità, ora prudenza”

(red.) “Riaprono domani nel Bresciano, seconda provincia lombarda dopo Milano, oltre 7mila ristoranti, bar, pizzerie e agriturismi. Una boccata d’ossigeno per tutta la filiera agroalimentare che vede nel comparto dell’horeca uno dei principali sbocchi commerciali. L’invito è quello di supportare nelle proprie possibilità il lavoro degli esercenti locali che devono recuperare dopo uno stop forzato di settimane”. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi. “L’ingresso in zona gialla è un risultato ottenuto grazie al grande senso di responsabilità dei bresciani e alle misure anticipate messe in campo dalla Regione Lombardia ancora prima del Dpcm del 3 novembre. Ora dobbiamo continuare a rispettare le regole e a mantenere prudenza” conclude Rolfi.