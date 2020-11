Operatori agrituristici e fattorie didattiche: doppio corso Eapral

(red.) L’Ente di formazione in agricoltura di Confagricoltura Lombardia (Eapral) ha organizzato due corsi formativi per imprenditori agricoli e non al termine dei quali verranno rilasciati attestati di frequenza obbligatori per diventare operatori agrituristici e fattorie didattiche in Regione Lombardia. In particolare, poiché sono sempre più apprezzate nella nostra regione le Fattorie didattiche, luoghi in cui bambini ed adulti possono usufruire di percorsi formativi legati all’agricoltura, partirà dall’11 gennaio 2021 fino all’11 febbraio un percorso di lezioni di 50 ore per operatori di fattoria didattica previsto dalla vigente Carta della Qualità di Regione Lombardia. Durante gli incontri saranno affrontati temi di pedagogia, psicologia, rapporti con le scuole e simulazione di percorsi didattici legati all’agricoltura e alle attività svolte in azienda. Inoltre, verrà approfondita la normativa regionale in materia. Aprendo le porte a scuole e cittadini e acquisendo sempre maggiore professionalità, le fattorie didattiche sono diventate uno strumento fondamentale per le politiche di educazione agroalimentare, svolgendo un ruolo importante nella tutela del territorio e del paesaggio, nella conservazione della biodiversità, nell’educazione alla sostenibilità, nella promozione turistica, nella conoscenza del patrimonio eno-gastronomico locale, nella trasmissione della cultura agricola e delle tradizioni rurali e nell’offerta di servizi a persone svantaggiate e fasce deboli della popolazione.

Eapral ha poi previsto un corso per operatori agrituristici con inizio il 12 gennaio 2021 della durata di 40 ore che terminerà il 2 febbario 2021. Il programma didattico di questo percorso formativo, obbligatorio come previsto dalla legge regionale numero 31 del 2018 e dal regolamento regionale numero 5 di quest’anno, prevede l’approfondimento della normativa regionale sull’agriturismo, le norme fiscali, i metodi e le procedure per la manipolazione degli alimenti, la normativa igienico-sanitaria, il marketing territoriale e la multifunzionalità in ogni suo aspetto. Verranno inoltre forniti elementi utili per la gestione della propria azienda, oltre che un confronto con altri operatori del settore. L’attestato rilasciato è valido anche ai sensi del Reg. CE 852/2004 sulla normativa di igiene e manipolazione alimentare (HACCP).

Entrambi i corsi si svolgeranno in modalità e-learning (sincrona e asincrona) ed il termine per le adesioni al corso è il 15 dicembre 2020. Per maggiori informazioni è possibili scrivere a eapral@confagricolturalombardia.it oppure telefonare al numero 02/78612751.