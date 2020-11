Le eccellenze agricole bresciane consegnate a domicilio

(red.) In questi mesi così drammatici per le nostre comunità e per tutto il Paese, la filiera agricola alimentare ha saputo garantire i livelli di approvvigionamento, mantenendo gli elevatissimi standard di salubrità e di qualità che contraddistinguono le produzioni italiane. Confagricoltura Brescia, insieme alle aziende agricole associate, ha testimoniato questo legame con i consumatori con azioni concrete. Rilanciando l’esperienza della scorsa primavera, ora nasce “Aziende agricole a casa tua!”, una rete di imprese che mettono a disposizione il servizio di consegna a casa dei loro prodotti.

“Sono già molte le aziende agricole – spiega il presidente di Confagricoltura Brescia, Giovanni Garbelli – pronte a ricevere gli ordini e a consegnare a domicilio i loro prodotti, come frutta, verdura, confetture, latte, yogurt, miele, carni e salumi, ma anche olio, vino, fiori e piante e tanto altro”. Basterà consultare le pagine del sito web di Confagricoltura Brescia (brescia.confagricoltura.it) per avere l’elenco delle aziende aderenti e dei loro prodotti.

“Un’iniziativa questa – continua Garbelli – che coniuga un servizio utile a contenere gli spostamenti, indispensabile per fronteggiare la pandemia, e che permetterà a tutti di poter godere delle eccellenze delle campagne bresciane, conoscendo anche quanti le producono con passione e impegno”.

L’impegno di Confagricoltura Brescia non si ferma qui. “Lo sviluppo dell’e-commerce investe sempre di più anche le produzioni agroalimentare, per questo – evidenzia il presidente di Confagricoltura Brescia – abbiamo avviato importanti esperienze di commercio on line come la piattaforma Foodelizia, sviluppata in Emilia Romagna ma ora attiva in tutta Italia, così come stiamo interloquendo con Amazon per un marketplace dedicato ai nostri associati”.