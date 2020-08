Condifesa Lombardia Nord-Est, conferma per Lussignoli

(red.) Giacomo Lussignoli è stato confermato presidente del Condifesa Lombardia Nord-Est di Brescia per il prossimo triennio. A convergere sul suo nome all’unanimità è stato il nuovo consiglio di amministrazione espresso nei giorni scorsi dall’assemblea generale dei soci. Resta in carica anche il vicepresidente uscente.

L’elezione è avvenuta nell’ampia sala del parlamentino di Coldiretti Brescia, organizzazione alla quale anche in questa particolare occasione il Condifesa ha voluto rimarcare la propria vicinanza sia in termini strategici che operativi.

“Ci metteremo da subito al lavoro per dare continuità agli obbiettivi prefissati nel precedente mandato – ha dichiarato Giacomo Lussignoli ringraziando i consiglieri per la fiducia rinnovata -. Lo sforzo sarà concentrato in modo particolare sul lancio di nuove formule assicurative come ad esempio i fondi mutualistici, che senza dubbio rappresentano una grande innovazione per la difesa del reddito agricolo. Allo stesso tempo potenzieremo il ruolo del Servizio Tecnico, che dovrà diventare un importante punto di riferimento nell’assistenza ai soci per affrontare in campo le nuove sfide portate dai cambiamenti climatici”.

Condifesa Lombardia Nord-Est gestisce le polizze agevolate per l’assicurazione dei raccolti agricoli: operativo nella provincia di Brescia oltre che in quelle di Lecco, Como, Sondrio e Varese, associa 4306 agricoltori. Nel 2019 il totale dei valori assicurati è lievitato a 369,9 milioni di euro con un incremento di oltre 27 milioni sul 2018 (+8%).