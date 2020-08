Mauro Berticelli è il nuovo presidente dell’Aral

(red.) Il cremonese Mauro Berticelli è il nuovo presidente di ARAL, l’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia. A convergere sul suo nome il nuovo consiglio direttivo emerso dalla recente assemblea dei delegati svoltasi venerdì scorso in modalità distanziata al Centro Fiera del Garda di Montichiari. Il CdA ha provveduto ad indicare anche la figura del vicepresidente nella persona del mantovano Roberto Chizzoni.

Cambio anche nella direzione dell’organizzazione: il consiglio ha individuato nella figura dell’attuale direttore tecnico Andrea Galli il sostituto del direttore generale Massimo Battaglia, che a settembre lascerà l’incarico per raggiunti limiti di pensionamento. Al suo fianco opererà il vice Andrea Ferla.

La nuova squadra di amministratori, scelta garantendo rappresentanza a tutti i territori, si completa con i consiglieri Enrico Locatelli (Cremona), Fabio Mantovani (Mantova), Giovanni Martinelli e Germano Pè (Brescia), Giorgio Gerolamo Piovanelli (Bergamo), Andrea Broglia, Paolo Zanotti e Massimo Crespi (Milano, Monza Brianza, Lodi, Pavia, Lecco, Como, Varese), Adriano Zamboni (Sondrio).

Mauro Berticelli raccoglie il testimone da Plinio Vanini, che ha guidato l’associazione dettando le linee guida di una progettualità sempre più fortemente concentrata sugli investimenti in ricerca ed innovazione. Strategia centrale per un organismo che negli anni ha consolidato il suo ruolo di punta quale riferimento tecnico imprescindibile per un comparto all’avanguardia come la zootecnia lombarda.

Il nuovo vertice ARAL ha voluto ufficialmente ringraziare il presidente, il Consiglio uscente ed il direttore generale, che dopo aver chiuso un ottimo bilancio consuntivo 2019 lasciano un’organizzazione economicamente e finanziariamente solida oltre che pienamente efficiente dal punto di vista operativo.