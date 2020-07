Condifesa Lombardia Nord-Est di Brescia, assemblea straordinaria

(red.) E’ fissata per giovedì 30 luglio in seconda convocazione l’assemblea generale straordinaria del Condifesa Lombardia Nord-Est di Brescia, organismo che gestisce le polizze agevolate per la tutela dei raccolti agricoli associando oltre 4.300 agricoltori (anche nelle province di Lecco, Como, Sondrio e Varese). L’appuntamento è in programma per le 9.30 al Centro Fiera del Garda di Montichiari in sala Pedini, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid sul distanziamento interpersonale.

“Sarà un’importante occasione per rinnovare l’invito ai nostri soci a tutelare il reddito delle proprie aziende con gli strumenti assicurativi messi a disposizione da Condifesa – afferma il presidente Giacomo Lussignoli -. Una scelta imprenditoriale sempre più strategica a fronte delle tante incognite legate ai cambiamenti climatici, evidenti purtroppo anche in questa stagione”.